Глава МИД Германии обвинил Россию и КНР в политизации поставок вакцин

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обвинил Россию и Китай в использовании поставок вакцин от коронавируса в политических целях, сообщает Associated Press.

По словам Мааса, Москва и Пекин широко освещали свою помощь другим странам в борьбе с COVID-19, при этом также преследовали другие цели. Он указал, что КНР использовала поставки вакцин, чтобы выдвигать политические требования к тем государствам, которым помогала.

Маас добавил, что такое поведение необходимо предотвращать, при этом не просто критикуя его, но также давая альтернативу пострадавшим странам. Он считает, что если вакцины будут предоставлены как можно большему числу государств и регионов, то Россия и Китай не смогут усиливать свое влияние при помощи поставок препаратов.

По заявлению китайских чиновников, Пекин безвозмездно предоставляет вакцины от коронавируса почти 40 африканским странам.