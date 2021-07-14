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13.07 $/bbl   WTI 75.25 1.15 Brent 76.49 1.33

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ТЭК 14.07.2021 09:43

Цены на нефть опускаются после уверенного подъема накануне, Brent подешевела до $76,26 за баррель

Цены на нефть опускаются в среду после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии, к закрытию которой стоимость WTI обновила максимум с октября 2018 года.

В центре внимания рынка остается ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире. Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма "дельта" может привести к введению очередных карантинных ограничений в различных регионах мира и, соответственно, ослабить спрос на нефть, пишет MarketWatch.

Тем временем, данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали снижение запасов сырья в США за минувшую неделю на 4,08 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали сокращение на 4,33 млн баррелей.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в среду составляет $76,26 за баррель, что на $0,23 (0,3%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $1,33 (1,8%) - до $76,49 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $74,95 за баррель, что на $0,3 (0,4%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $1,15 (1,6%) - до $75,25 за баррель, что является максимумом с октября 2018 года.

Минэнерго США обнародует официальный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что резервы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 4,9 млн баррелей. Если этот прогноз подтвердится, то снижение будет отмечено по итогам восьмой недели подряд, что станет самым длительным периодом их непрерывного падения с января 2018 года.

Запасы бензина в США, как ожидается, сократились на прошлой неделе на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,3 млн баррелей.

"Сигналы восстановления американской экономики очевидны, и глобальное предложение нефти сжимается, однако ситуация с ОПЕК+ остается непредсказуемой", - отмечает аналитик по сырьевому сектору VI Investment Corp. в Сеуле Вил Сунгчил Юн.

Цены на нефть останутся крайне волатильными до тех пор, пока ОПЕК+ не сможет достичь компромисса относительно дальнейших поставок сырья на мировой рынок, считает эксперт.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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