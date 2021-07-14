Великобритания готова взаимодействовать с талибами, если они войдут в правительство Афганистана, заявил министр обороны страны

Великобритания будет работать с представителями движения "Талибан", если они войдут в правительство Афганистана, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью газете The Telegraph.

"Каким бы ни было правительство, при условии, что оно придерживается определенных международных норм, правительство Великобритании будет взаимодействовать с ним", - сказал Уоллес.

При этом глава минобороны Великобритании признал, что перспектива сотрудничества с талибами вызовет неоднозначную реакцию. Но, по его мнению, прагматизм может стать основой для прочного мира.

"Все мирные процессы требуют, чтобы вы пришли к соглашению с врагом", - отметил он.

"Чего (Талибан) отчаянно хочет, так это международного признания. Им нужно разблокировать финансирование и поддержку для национального строительства, но этого нельзя сделать с маской террориста", - подчеркнул министр обороны.

"Вы должны быть партнером во имя мира, иначе вы рискуете оказаться в изоляции", - добавил он.

По его словам, бедность народа Афганистана - важная проблема, с которой нельзя справиться, находясь в изоляции.

"Когда вы одна из беднейших наций на земле, вам нужна помощь международного сообщества ", - заявил Уоллес.

Глава Минобороны Великобритании призвал талибов и президента Афганистана Ашрафа Гани работать вместе, чтобы обеспечить стабильность в стране после десятилетий конфликта.

"Сейчас для них обоих настало время проявить лидерство и объединить Афганистан", - заключил он.

Ранее сообщалось, что делегация афганских политиков отправится в Доху, чтобы провести переговоры с членами движения "Талибан".

По данным Tolo News, председатель Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай во вторник заявили, что, как ожидается, в ходе переговоров, которые пройдут в ближайшие дни, стороны предпримут важные шаги.