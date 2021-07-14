Армянские НВФ обстреляли позиции ВС Азербайджана в Шуше - Минобороны

Минобороны Азербайджана сообщает об обстреле армянскими незаконными вооруженными формированиями (НВФ) с территории службы российского миротворческого контингента в Карабахе по городу Шуша.
"13 июля в 21:34 и 21:45 позиции азербайджанской армии в районе города Шуша были обстреляны из автоматов и пулеметов незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы", - отмечается в информации.
Как сообщили в министерстве, среди личного состава частей азербайджанской армии нет потерь и раненных.
Х.Насирзаде
Цены на нефть опускаются после уверенного подъема накануне, Brent подешевела до $76,26 за баррель
Манат подорожал к евро, стабилен к доллару и рублю
РФ полностью выполнит контракт на поставки газа через Украину - Путин
США вводят запрет на ввоз собак из 113 стран, включая Азербайджан
Компании Johnson & Johnson и AstraZeneca изучают возможность изменения вакцин против COVID-19 во избежание случаев образования тромбов
ЕС призывает богатые страны активнее делиться вакцинами для борьбы с пандемией COVID-19
ИВ Огузского района направит около 1 млн манатов на ремонт и благоустройство
ИВ Гарадагского района направит свыше 845 тыс. манатов на капремонт дорог
Азерсу отбирает подрядчика для проведения реконструкции системы водоснабжения города Балакян
В Синьцзяне гарантированы права всех слоев населения независимо от национальной принадлежности - Белая книга Госсовета КНР
Великобритания готова взаимодействовать с талибами, если они войдут в правительство Афганистана, заявил министр обороны страны
Пашинян назначил Григоряна на должность первого заместителя главы МИД Армении
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Азербайджанский фармацевтический завод группы компаний «Р-Фарм» заключил партнерское соглашения с французской компанией Servier
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР На разработку, внедрение и поддержку системы дистанционного банковского обслуживания для физических лиц
Последняя неделя кампании по наличным кредитам без комиссии под 14,3%
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?