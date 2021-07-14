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Карабах 14.07.2021 10:16

Армянские НВФ обстреляли позиции ВС Азербайджана в Шуше - Минобороны

Минобороны Азербайджана сообщает об обстреле армянскими незаконными вооруженными формированиями (НВФ) с территории службы российского миротворческого контингента в Карабахе по городу Шуша.

"13 июля в 21:34 и 21:45 позиции азербайджанской армии в районе города Шуша были обстреляны из автоматов и пулеметов незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы", - отмечается в информации.

Как сообщили в министерстве, среди личного состава частей азербайджанской армии нет потерь и раненных.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]