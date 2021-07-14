Армянские НВФ обстреляли позиции ВС Азербайджана в Шуше - Минобороны

Минобороны Азербайджана сообщает об обстреле армянскими незаконными вооруженными формированиями (НВФ) с территории службы российского миротворческого контингента в Карабахе по городу Шуша.

"13 июля в 21:34 и 21:45 позиции азербайджанской армии в районе города Шуша были обстреляны из автоматов и пулеметов незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы", - отмечается в информации.

Как сообщили в министерстве, среди личного состава частей азербайджанской армии нет потерь и раненных.

Х.Насирзаде