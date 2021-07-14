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14.07.2021 10:38

Азербайджанский фармацевтический завод группы компаний «Р-Фарм» заключил партнерское соглашения с французской компанией Servier

OOO R-Pharm (входит в группу компаний «Р-Фарм») и международнаянезависимая фармацевтическаягруппа Servier объявили о расширении партнерства в области локализации препаратов для лечения социально значимых заболеваний в Азербайджане.

Стороны подписали соответствующее соглашение, предполагающее локализацию на мощностях завода «R-Pharm» в Азербайджане этапа вторичной упаковки препарата Диабетон® (МНН: гликлазид) для профилактики осложнений сахарного диабета, а также коммерциализацию этой продукции в стране.

Согласно условиям пятилетнего договора, завод будет производить около 1 млн. упаковок лекарственного средства в год.

Локализации производства препаратов зарубежных фармкомпаний в Азербайджане – важный процесс, который поможет сделать лечение современными иэффективными лекарствами более доступным дляпациентов, живущих в Республике.

«Диабет 2 типа - очень распространенное в Азербайджане заболевание, от него страдают более 260 000 человек по всей стране, и он может иметь очень серьезные, тяжело протекающие последствия для пациентов. Этот проект – возможность обеспечить пациентов хорошо зарекомендовавшим себя оригинальным препаратом для лечения диабета 2 типа. Партнерство с «Р-Фарм» демонстрирует сильную приверженность делу и постоянную поддержку, оказываемую Servier азербайджанским пациентам», - заявил Ришад Тахмазов, генеральный директор «Servier Azerbaijan».

Напомним, что 9 декабря 2019 года в Пираллахинском промышленном парке при поддержке «Азербайджанской Инвестиционной Компании» и Министерства Экономики Азербайджана состоялась торжественная церемония запуска производства группы компаний «Р-Фарм».

Фармацевтический комплекс «R-Pharm» в Баку - один из самых современных заводов на территории СНГ, включающий в себя производственный, лабораторный и логистические блоки. Площадь участка, оснащенного высокотехнологичным оборудованием, составляет 4,6 га. Производственная мощность завода составляет более 250 млн единиц продукции в год.

О продукте «Диабетон»:

Диабетон (гликлазид) - пероральный сахароснижающий лекарственный препарат класса сульфонилмочевины, более 40 лет использующийся для лечения больных инсулинозависимым сахарным диабетом (диабетом 2 типа). Этот препарат показан взрослым с диабетом 2 типа, когда диетотерапии, физической активности и снижения массы тела недостаточно для контроля гликемии и профилактики осложнений диабета.

О группе компаний «Servier»:

«Servier» — международная фармацевтическая группа компаний под управлением некоммерческого Фонда. Компания «Servier» с сильным международным присутствием в 150 странах и совокупным доходом в 2020 году в 4,7 миллиарда евро насчитывает 22 500 сотрудников по всему миру. Являясь полностью независимой, Группа «Сервье» ежегодно реинвестирует более 20 % своего дохода в исследования и разработки. Для ускорения инноваций на благо пациентов Группа стремится к открытому и плодотворному сотрудничеству с академическими партнерами, фармацевтическими группами и биотехнологическими компаниями. Забота о пациентах стоит в основе деятельности компании — от научных исследований до программ поддержки пациентов.

Являясь лидером в кардиологии, Группа «Servier» стремится стать также ключевым и инновационным игроком в области онкологии. Высокие темпы роста компании обусловлены постоянным развитием в области сердечно-сосудистых, метаболических, онкологических, нейродегенеративных и иммуновоспалительных заболеваний. Чтобы обеспечить всеобщий доступ к медицинскому обслуживанию, Группа «Servier» также предлагает ряд высококачественных дженериков для лечения широкого спектра заболеваний.

О Группе компаний «Р-Фарм»:

Группа компаний «Р-Фарм» специализируется на исследованиях, разработке, производстве лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. Сегодня в портфель группы входит более чем 20 собственных наукоёмких продуктов, многие из которых способны в будущем внести серьёзный вклад в усиление борьбы против ряда социально значимых заболеваний.

Свыше 4500 сотрудников группы в 70 филиалах и 30 странах мира прикладывают максимальные усилия для того, чтобы обеспечить как можно больше людей необходимыми средствами для улучшения качества и повышения продолжительности жизни.

В структуру «Р-Фарм» входят 9 высокотехнологичных производственных площадок, каждая из которых отвечает международным стандартам качества. Группой компаний заключены соглашения о стратегическом партнерстве, локализации производства, трансфере технологий с ведущими мировыми производителями фармацевтической продукции и медицинской техники.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]