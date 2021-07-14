США вводят запрет на ввоз собак из 113 стран, включая Азербайджан

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США объявили о введении запрета на ввоз в страну собак из 113 государств.
Временный запрет вступает в силу 14 июля 2021 года, точная дата окончания срока его действия не указана, сообщается в информации на сайте Центров.
В число стран, на которые распространяется данный запрет, входит и Азербайджан.
Невъездными объявлены, в том числе, и собаки, которые находились на территории этих стран в последние полгода.
Среди государств, из которых запрещено ввозить животных значатся Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Молдова, Украина, Россия и Беларусь. Также в это список вошли страны Африки, Азии и Латинской Америки.
Специалисты ЦКПЗ объясняют введение подобных ограничений тем, что в указанных странах существует высокая опасность распространения бешенства.
В ЦКПЗ отмечают, что в исключительных случаях желающим будут выдаваться специальные разрешения на ввоз собак в США из указанных государств.
Р.Ахмедов
Алиев обсудил с Оверчуком организацию российской бизнес-миссии в Азербайджан
Армянские НВФ обстреляли позиции ВС Азербайджана в Шуше - Минобороны
Цены на нефть опускаются после уверенного подъема накануне, Brent подешевела до $76,26 за баррель
Манат подорожал к евро, стабилен к доллару и рублю
РФ полностью выполнит контракт на поставки газа через Украину - Путин
ИВ Огузского района направит около 1 млн манатов на ремонт и благоустройство
ИВ Гарадагского района направит свыше 845 тыс. манатов на капремонт дорог
Азерсу отбирает подрядчика для проведения реконструкции системы водоснабжения города Балакян
В Синьцзяне гарантированы права всех слоев населения независимо от национальной принадлежности - Белая книга Госсовета КНР
Великобритания готова взаимодействовать с талибами, если они войдут в правительство Афганистана, заявил министр обороны страны
Пашинян назначил Григоряна на должность первого заместителя главы МИД Армении
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Азербайджанский фармацевтический завод группы компаний «Р-Фарм» заключил партнерское соглашения с французской компанией Servier
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР На разработку, внедрение и поддержку системы дистанционного банковского обслуживания для физических лиц
Последняя неделя кампании по наличным кредитам без комиссии под 14,3%
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?