США вводят запрет на ввоз собак из 113 стран, включая Азербайджан

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США объявили о введении запрета на ввоз в страну собак из 113 государств.

Временный запрет вступает в силу 14 июля 2021 года, точная дата окончания срока его действия не указана, сообщается в информации на сайте Центров.

В число стран, на которые распространяется данный запрет, входит и Азербайджан.

Невъездными объявлены, в том числе, и собаки, которые находились на территории этих стран в последние полгода.

Среди государств, из которых запрещено ввозить животных значатся Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Молдова, Украина, Россия и Беларусь. Также в это список вошли страны Африки, Азии и Латинской Америки.

Специалисты ЦКПЗ объясняют введение подобных ограничений тем, что в указанных странах существует высокая опасность распространения бешенства.

В ЦКПЗ отмечают, что в исключительных случаях желающим будут выдаваться специальные разрешения на ввоз собак в США из указанных государств.

Р.Ахмедов