Пашинян назначил Григоряна на должность первого заместителя главы МИД Армении

Освобожденный в среду от должности указом и.о. премьера Никола Пашиняна секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян назначен на должность первого заместителя главы МИД Армении.

Республиканские СМИ предрекают его скорое назначение министром иностранных дел.