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Дальнее зарубежье 14.07.2021 14:03

Финляндия продлила закрытие границы с Россией из-за COVID-19

Финляндия оставит границу с Россией закрытой до 25 июля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в среду в пограничном управлении ФСБ РФ по Карелии.

"Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия информирует граждан о продлении финляндской стороной с 12 июля по 25 июля 2021 года включительно ограничений на пересечение российско-финляндской государственной границы", - говорится в сообщении.

При этом в случае необходимости отдельные россияне смогут приехать в Суоми и обратно - при согласовании с пограничными комиссарами.

Ограничения не коснутся перевозок грузов и "исключительно необходимых и неотложных перевозок пассажиров", говорится в сообщении.

Как сообщалось, 17 марта 2020 года страны Евросоюза утвердили закрытие внешних границ из-за пандемии коронавируса.

С 20 марта Финляндия приостановила прием и обработку заявлений на визы и разрешения на пребывание по всему миру в связи с пандемией коронавируса.

4 апреля 2020 года все визовые центры Финляндии в России были временно закрыты.

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Тэги: РОССИЯ, КАРЕЛИЯ, КОРОНАВИРУС, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]