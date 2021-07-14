Спасаясь от преследования талибов в Таджикистан бежали 77 жителей афганской провинции Бадахшан - Погранслужба РТ

Спасаясь от преследования боевиков движения "Талибан" на территорию Таджикистана бежали 77 жителей уезда Вахан афганской провинции Бадахшан, сообщил в среду пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана.
"13 июля 2021 года в 16:00 по местному времени 77 человек, в том числе 26 мужчин, 20 женщин и 31 несовершеннолетний, граждане Исламской Республики Афганистан, в основном жители киргизского села Андемин Ваханского уезда провинции Бадахшан, опасаясь преследований со стороны талибов и ради спасения своей жизни, пришли в Таджикистан, перейдя государственную границу в селе Кизил-Работ Мургабского района", - говорится в сообщении.
Таджикские пограничники разрешили афганским беженцам въехать в Таджикистан "по гуманитарным соображениям". В настоящее время афганские беженцы находятся в районах Андемин и Чештеба джамоата Кызыл-Работ Мургабского района.
В сообщении подчеркивается, что ситуация в этом районе таджикско-афганской границы находится под полным контролем таджикских пограничников.
Алиев: по неофициальным каналам до нас доходит информация, что Армения не готова подписать мирный договор с Азербайджаном
Создание Зангезурского коридора предусмотрено трехсторонним соглашением по Карабаху – председатель комитета Госдумы РФ
МИД Азербайджана решительно осудил попытки Армении нарушить хрупкий мир в регионе
Россия с начала июля запретила ввоз из Азербайджана 120 т продукции АПК
Баку и Эр-Рияд подпишут меморандум о взаимопонимании в области карантина и защиты растений
Инфляция в Великобритании в июне ускорилась до 3-летнего максимума - 2,5%
В Азербайджане ведутся работы по открытию еще 7 региональных центров DOST – глава агентства
Президент Азербайджана открыл Абшеронский центр DOST
Свыше 5 тыс. семей шехидов и ветеранов Карабаха в 2021г будут вовлечены в программу самозанятости – Алиев
ИВ Огузского района направит около 1 млн манатов на ремонт и благоустройство
ИВ Гарадагского района направит свыше 845 тыс. манатов на капремонт дорог
Азерсу отбирает подрядчика для проведения реконструкции системы водоснабжения города Балакян
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Выпускник БВШН достиг рекордного показателя по Азербайджану
Азербайджанский фармацевтический завод группы компаний «Р-Фарм» заключил партнерское соглашения с французской компанией Servier
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР На разработку, внедрение и поддержку системы дистанционного банковского обслуживания для физических лиц
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?