Спасаясь от преследования талибов в Таджикистан бежали 77 жителей афганской провинции Бадахшан - Погранслужба РТ

Спасаясь от преследования боевиков движения "Талибан" на территорию Таджикистана бежали 77 жителей уезда Вахан афганской провинции Бадахшан, сообщил в среду пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана.

"13 июля 2021 года в 16:00 по местному времени 77 человек, в том числе 26 мужчин, 20 женщин и 31 несовершеннолетний, граждане Исламской Республики Афганистан, в основном жители киргизского села Андемин Ваханского уезда провинции Бадахшан, опасаясь преследований со стороны талибов и ради спасения своей жизни, пришли в Таджикистан, перейдя государственную границу в селе Кизил-Работ Мургабского района", - говорится в сообщении.

Таджикские пограничники разрешили афганским беженцам въехать в Таджикистан "по гуманитарным соображениям". В настоящее время афганские беженцы находятся в районах Андемин и Чештеба джамоата Кызыл-Работ Мургабского района.

В сообщении подчеркивается, что ситуация в этом районе таджикско-афганской границы находится под полным контролем таджикских пограничников.