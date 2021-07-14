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СНГ 14.07.2021 15:20

Спасаясь от преследования талибов в Таджикистан бежали 77 жителей афганской провинции Бадахшан - Погранслужба РТ

Спасаясь от преследования боевиков движения "Талибан" на территорию Таджикистана бежали 77 жителей уезда Вахан афганской провинции Бадахшан, сообщил в среду пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана.

"13 июля 2021 года в 16:00 по местному времени 77 человек, в том числе 26 мужчин, 20 женщин и 31 несовершеннолетний, граждане Исламской Республики Афганистан, в основном жители киргизского села Андемин Ваханского уезда провинции Бадахшан, опасаясь преследований со стороны талибов и ради спасения своей жизни, пришли в Таджикистан, перейдя государственную границу в селе Кизил-Работ Мургабского района", - говорится в сообщении.

Таджикские пограничники разрешили афганским беженцам въехать в Таджикистан "по гуманитарным соображениям". В настоящее время афганские беженцы находятся в районах Андемин и Чештеба джамоата Кызыл-Работ Мургабского района.

В сообщении подчеркивается, что ситуация в этом районе таджикско-афганской границы находится под полным контролем таджикских пограничников.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, АФГАНИСТАН, ЖИТЕЛИ, БЕГСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]