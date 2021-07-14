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ТЭК 14.07.2021 22:02

ЕЭК продлила до октября антидемпинговое расследование в отношении полиэтилена высокой плотности из Узбекистана

Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил до 26 октября 2021 года срок проведения антидемпингового расследования в отношении первичного полиэтилена высокой плотности (полиэтилен низкого давления, ПНД), ввозимого из Узбекистана на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится в материалах ЕЭК.

Расследование было начато 17 июля 2020 года, срок его проведения истекал на этой неделе.

Год назад основанием для расследования стало заявление компаний группы "ТАИФ" - "Нижнекамскнефтехим" и "Казаньоргсинтеза", поддержанное ООО "Западно-Сибирский нефтехимический комбинат" ("ЗапСибНефтехим", входит в "СИБУР"). Заявители указывали на то, что в 2019 году первичный полиэтилен высокой плотности поставлялся из Узбекистана на территорию ЕАЭС по ценам ниже нормальной стоимости на внутреннем рынке республики. Демпинговая маржа по поставкам полиэтилена высокой плотности составила 29,2%. Цена поставок превышала также средневзвешенные цены на ПНД, произведенный на территории ЕАЭС.

Инициаторы расследования также отмечали, что с 2016 года по 2019 год темпы импорта ПНД из Узбекистана превышали темпы роста спроса на эту продукцию на рынке ЕАЭС. Так, за три года потребление ПНД выросло на 18,1% и в 2019 году по сравнению с 2018 годом - на 5,4%. При этом импорт ПНД из Узбекистана с 2016 года по 2019 год вырос в 4,5 раза, а в 2019 году по сравнению с 2018 годом - на 21,9%.

Рост импорта из Узбекистана в сочетании с демпингом привел к сдерживанию роста цен на ПНД в ЕАЭС с 2016 года по 2018 год и к снижению цены на него на рынке Союза в 2019 году по отношению к 2018 году. Это привело к ухудшению производственных и финансово-экономических показателей отрасли, отмечали российские компании.

По данным заявителей, существует угроза дальнейшего роста демпинговых поставок "в связи со значительностью объема производственных мощностей" по производству ПНД в Узбекистане, составляющих порядка 40% от объема видимого потребления товара на рынке ЕАЭС в 2019 году, географической близостью Узбекистана и союза, а также тенденцией к увеличению ёмкости рынка на территории ЕАЭС. Это, по мнению компаний, позволяет сделать вывод о возможности дальнейшего ухудшения производственного и финансово-экономического состояния отрасли в ЕАЭС.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]