МИД Азербайджана решительно осудил попытки Армении нарушить хрупкий мир в регионе

МИД Азербайджана решительно осудил действия Армения, которая в последние дни ведет обстрел позиций азербайджанской армии на границе двух стран.
"В последние дни армянская сторона последовательно ведет огонь по азербайджанским позициям. Мы решительно осуждаем попытки подорвать хрупкий мир в регионе", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.
Такой деструктивный подход Армении, считают в Баку, абсолютно неприемлем, особенно в условиях, когда Азербайджан предпринимает шаги для обеспечения мира, сотрудничества и устойчивого развития в регионе.
"Армения несет всю ответственность за такое развитие ситуации в регионе", - подчеркивает МИД Азербайджана.
Как отмечалось ранее, ВС Армении в среду в 10:00 подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной республики.
В сообщении Минобороны Азербайджана отмечается, что обстрел велся из оружия различного калибра.
"В результате обстрела ранен азербайджанский военнослужащий Ибадулла Марданлы. Ему оказана первичная помощь, он эвакуирован в медицинское учреждение", - подчеркивает Минобороны.
По данным ведомства, противник прекратил обстрел после ответного огня азербайджанских военных. "В настоящее время ситуация в этом направлении стабильная, азербайджанские военные контролируют оперативную обстановку", - подчеркивает Минобороны Азербайджана.
Х.Насирзаде
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