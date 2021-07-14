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Оборона 14.07.2021 13:57

МИД Азербайджана решительно осудил попытки Армении нарушить хрупкий мир в регионе

МИД Азербайджана решительно осудил действия Армения, которая в последние дни ведет обстрел позиций азербайджанской армии на границе двух стран.

"В последние дни армянская сторона последовательно ведет огонь по азербайджанским позициям. Мы решительно осуждаем попытки подорвать хрупкий мир в регионе", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Такой деструктивный подход Армении, считают в Баку, абсолютно неприемлем, особенно в условиях, когда Азербайджан предпринимает шаги для обеспечения мира, сотрудничества и устойчивого развития в регионе.

"Армения несет всю ответственность за такое развитие ситуации в регионе", - подчеркивает МИД Азербайджана.

Как отмечалось ранее, ВС Армении в среду в 10:00 подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной республики.

В сообщении Минобороны Азербайджана отмечается, что обстрел велся из оружия различного калибра.

"В результате обстрела ранен азербайджанский военнослужащий Ибадулла Марданлы. Ему оказана первичная помощь, он эвакуирован в медицинское учреждение", - подчеркивает Минобороны.

По данным ведомства, противник прекратил обстрел после ответного огня азербайджанских военных. "В настоящее время ситуация в этом направлении стабильная, азербайджанские военные контролируют оперативную обстановку", - подчеркивает Минобороны Азербайджана.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]