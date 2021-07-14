Россия с начала июля запретила ввоз из Азербайджана 120 т продукции АПК

Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора с начала июля не пропустило на территорию России 83,2 тонн томатов и 36,9 тонн персиков из Азербайджана.
«Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора с начала июля 2021 года проконтролирован ввоз 89,60 тыс. тонн свежих овощей и фруктов, ввозимых на дагестанский участок государственной границы из Азербайджана и Ирана», - отмечается в информации управления.
В ходе карантинного фитосанитарного контроля к ввозу на территорию Российской Федерации специалистами были запрещены томаты (83,2 т) и персики (36,9 т) из Азербайджана. Общий объем продукции, не попавшей на российский рынок, составил 120,1 т, передает «Интерфакс-Азербайджан».
Основанием для задержания овощей и фруктов стало лабораторное заключение дагестанского филиала ФГБУ «ВНИИКР», который подтвердил факт выявления карантинных вредных объектов – томатной моли (Tuta absoluta Povolny) и восточной плодожорки (Grapholitha molesta) - в партиях товаров.
За нарушение ФЗ № 206 «О карантине растений» владельцы грузов привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ «Нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции». Зараженные грузы возвращены в Азербайджан.
Э.Шафиев
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