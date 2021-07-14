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Дальнее зарубежье 14.07.2021 17:04

Непогода спровоцировала наводнения в западной и центральной Европе

В некоторых частях западной и центральной Европы после проливных дождей в ночь на среду начались наводнения, сообщает агентство Associated Press.

Эта проблема затронула Германию, в частности, землю Саксонию. В некоторых районах затоплены нижние этажи жилых домов, повалены деревья, нарушена система электроснабжения. В городе Йештадт мужчина пропал без вести после того, как его дом затопило.

Кроме того, немецкие метеорологические службы ожидают "чрезвычайный шторм" на западе Германии и в центральной части страны в четверг. Они предупреждают, что может выпасть до 200 литров вода на квадратный метр.

Наводнения также произошли в Нидерландах и Бельгии. Ожидается, что в течение этой недели реки могут начать выходить из берегов.

В Швейцарии региональные власти объявили самую высокую угрозу наводнений в районе Фирвальдштетского озера и запретили судоходство по нему.

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Тэги: ЕВРОПА, НАВОДНЕНИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]