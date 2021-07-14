Саудовская Аравия и Египет могут стать новыми партнерами ШОС

Главы государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудят на саммите 16-17 сентября в Душанбе предоставление Саудовской Аравии и Египту статуса Партнера по диалогу.
"Члены Совета провели обмен мнениями о расширении состава института Партнера по диалогу ШОС. Были подписаны решения СМИД о предоставлении этого статуса Саудовской Аравии и Египту, которые будут вынесены на утверждение Советом глав государств", - говорится в распространенном в среду сообщении управления информации и печати МИД РТ.
В нем также отмечается, особое внимание главы МИД ШОС на переговорах уделили ситуации в Афганистане.
"Была констатирована глубокая озабоченность перспективой ухудшения обстановки в этой стране вследствие вывода коалиционных войск", - говорится в сообщении.
В Душанбе 13-14 июля прошло заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС.
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