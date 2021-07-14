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Дальнее зарубежье 14.07.2021 17:46

Саудовская Аравия и Египет могут стать новыми партнерами ШОС

Главы государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудят на саммите 16-17 сентября в Душанбе предоставление Саудовской Аравии и Египту статуса Партнера по диалогу.

"Члены Совета провели обмен мнениями о расширении состава института Партнера по диалогу ШОС. Были подписаны решения СМИД о предоставлении этого статуса Саудовской Аравии и Египту, которые будут вынесены на утверждение Советом глав государств", - говорится в распространенном в среду сообщении управления информации и печати МИД РТ.

В нем также отмечается, особое внимание главы МИД ШОС на переговорах уделили ситуации в Афганистане.

"Была констатирована глубокая озабоченность перспективой ухудшения обстановки в этой стране вследствие вывода коалиционных войск", - говорится в сообщении.

В Душанбе 13-14 июля прошло заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ШОС, ПАРТНЕРСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]