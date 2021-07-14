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Социум 14.07.2021 15:17

В Азербайджане ведутся работы по открытию еще 7 региональных центров DOST – глава агентства

В Азербайджане в настоящее время завершено проектирование четырех региональных центров DOST, заявил председатель правления Агентства «DOST» Фарид Мамедов.

«С открытием Абшеронского Центра DOST мы дали старт работам по открытию региональных центров. В ближайшее время планируется строительство нескольких центров, проектирование которых уже завершено, ведутся соответствующие работы в этом направлении. Это Бардинский, Губинский, Сумгайытский и Гянджинский центры. Также соответствующие работы ведутся по созданию Сабирабадского, Шекинского, Массалинского центров», - сказал Мамедов в интервью гостелеканалу АзТВ.

Он также отметил, что в Карабахе также планируется создание центров DOST. «В наших планах открытие филиалов центра либо в Физулинском, либо в Джабраильском районе. Также мы планируем открыть филиал в Шуше», - отметил Мамедов.

В Азербайджане в настоящее время функционируют 5 центров DOST – 4 в Баку и один в Абшеронском районе.

Х.Насирзаде

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Тэги: DOST, ЦЕНТРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]