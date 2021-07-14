В Азербайджане ведутся работы по открытию еще 7 региональных центров DOST – глава агентства

В Азербайджане в настоящее время завершено проектирование четырех региональных центров DOST, заявил председатель правления Агентства «DOST» Фарид Мамедов.

«С открытием Абшеронского Центра DOST мы дали старт работам по открытию региональных центров. В ближайшее время планируется строительство нескольких центров, проектирование которых уже завершено, ведутся соответствующие работы в этом направлении. Это Бардинский, Губинский, Сумгайытский и Гянджинский центры. Также соответствующие работы ведутся по созданию Сабирабадского, Шекинского, Массалинского центров», - сказал Мамедов в интервью гостелеканалу АзТВ.

Он также отметил, что в Карабахе также планируется создание центров DOST. «В наших планах открытие филиалов центра либо в Физулинском, либо в Джабраильском районе. Также мы планируем открыть филиал в Шуше», - отметил Мамедов.

В Азербайджане в настоящее время функционируют 5 центров DOST – 4 в Баку и один в Абшеронском районе.

Х.Насирзаде