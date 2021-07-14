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Дальнее зарубежье 14.07.2021 18:04

В Лондоне продолжат требовать от пассажиров носить маски в общественном транспорте

Мэр Лондона Садик Хан попросил корпорацию Transport for London (TfL) продолжить требовать от пассажиров носить маски в общественном транспорте даже после отмены в Англии антикоронавирусных ограничений 19 июля 2021 года, сообщает Sky News.

"Сохраняя обязательное ношение масок, мы дадим жителям Лондона и гостям города уверенность в том, что они получат от города наибольшую часть того, что он может предложить, а также - защитим наших героических работников транспорта", - сказал мэр Хан во вторник.

Министр транспорта Грант Шэпс заявил на прошлой неделе, что авиакомпании, железнодорожные компании и автобусные операторы теперь могут вводить собственные правила, в том, что касается защиты от COVID-19, в том числе и обязательное ношение масок. Transport for London, контролирующая общественный транспорт в столице, воспользуется этим правом, и работники будут иметь возможность отказать в проезде пассажирам без масок, несмотря на то, что в целом по Англии власти на ношении масок больше не настаивают.

По сообщению Sky News, премьер-министр Борис Джонсон и правительство Великобритании, отменившие ограничения по борьбе против COVID-19, надеются на сознательность граждан и на то, что они продолжат носить маски в людных местах без официального приказа.

Хан заявил, что "не готов стоять в стороне и подвергать лондонцев опасности", и отметил, что сохранить маски обязательными было бы "простейшим и наиболее безопасным решением".

Согласно данным TfL, за прошлый год сотрудники правоохранительных органов остановили и попросили надеть маску в транспорте почти 212 тыс. человек. Также почти 14 тыс. человек было не допущено к проезду и около 3,2 тыс. были выведены из транспорта из-за отказа надеть маску.

За все время пандемии в Великобритании было выявлено более 5,1 млн случаев заражения коронавирусом и около 128 тыс. смертей.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, МАСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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