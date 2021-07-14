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Регион 14.07.2021 15:46

На границе с Азербайджаном пропали двое армянских военных

Двое военнослужащих ВС Армении пропали на юго-восточном направлении границы республики в Сюникской области, рассматривается вероятность их нахождения на территории Азербайджана.

"На рассвете 14 июля, в условиях тумана, пропала связь с военнослужащими Артуром Налбандяном и Арамаисом Торозяном, выполнявшими служебные обязанности на военном автомобиле. Сразу же были начаты поисково-спасательные работы, которые пока не дали результатов", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что при посредничестве российской стороны с представителями ВС Азербайджана обсуждается вероятность нахождения армянских военнослужащих на азербайджанской территории.

Отмечается также, что военнослужащие Налбандян и Торозян были без оружия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ГРАНИЦА, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]