На границе с Азербайджаном пропали двое армянских военных

Двое военнослужащих ВС Армении пропали на юго-восточном направлении границы республики в Сюникской области, рассматривается вероятность их нахождения на территории Азербайджана.

"На рассвете 14 июля, в условиях тумана, пропала связь с военнослужащими Артуром Налбандяном и Арамаисом Торозяном, выполнявшими служебные обязанности на военном автомобиле. Сразу же были начаты поисково-спасательные работы, которые пока не дали результатов", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что при посредничестве российской стороны с представителями ВС Азербайджана обсуждается вероятность нахождения армянских военнослужащих на азербайджанской территории.

Отмечается также, что военнослужащие Налбандян и Торозян были без оружия.