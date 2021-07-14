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Дальнее зарубежье 14.07.2021 19:30

В разведсообществе ФРГ пока не видят интенсивных попыток повлиять на выборы из-за рубежа

В разведывательном сообществе ФРГ считают, что некоторые страны сейчас заинтересованы в том, чтобы попытаться повлиять на результаты германских выборов, но пока эта активность оценивается как низкая, сообщает в среду Associated Press со ссылкой на главу внутренней разведки Германии Томаса Хальденванга.

"Мы определенно видим заинтересованность определенных государств в оказании влияния на парламентские выборы в этом году, есть признаки этого", - заявил он, не уточняя, о каких государствах идет речь. Он отметил, что "на предыдущих выборах в Германии были предприняты различные усилия по оказанию влияния со стороны других стран".

Однако, по словам Хальденванга, пока что "интенсивность этих мер (по оказанию влияния на выборы - ИФ) в настоящее время все еще находится на низком уровне".

Выборы в бундестаг пройдут в ФРГ 26 сентября 2021 года.

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Тэги: ФРГ, ВЫБОРЫ, РАЗВЕДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]