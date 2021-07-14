В разведсообществе ФРГ пока не видят интенсивных попыток повлиять на выборы из-за рубежа

В разведывательном сообществе ФРГ считают, что некоторые страны сейчас заинтересованы в том, чтобы попытаться повлиять на результаты германских выборов, но пока эта активность оценивается как низкая, сообщает в среду Associated Press со ссылкой на главу внутренней разведки Германии Томаса Хальденванга.

"Мы определенно видим заинтересованность определенных государств в оказании влияния на парламентские выборы в этом году, есть признаки этого", - заявил он, не уточняя, о каких государствах идет речь. Он отметил, что "на предыдущих выборах в Германии были предприняты различные усилия по оказанию влияния со стороны других стран".

Однако, по словам Хальденванга, пока что "интенсивность этих мер (по оказанию влияния на выборы - ИФ) в настоящее время все еще находится на низком уровне".

Выборы в бундестаг пройдут в ФРГ 26 сентября 2021 года.