Аnglo Asian Mining во II квартале существенно увеличила денежные средства

Британская компания "Anglo Asian Mining" (ААМ - оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане – ИФ-Аз) по состоянию на 30 июня 2021 года имеет в распоряжении денежные средства на сумму $36,6 млн, говорится в сообщении компании.
«За II-ой квартал текущего года компания увеличила чистые денежные средства на $13,7 млн, так как на 31 марта они составляли $22,9 млн», - говорится в сообщении.
Кроме того, по состоянию на 30 июня 2021 года компания не имеет банковских задолженностей.
«Во втором квартале текущего года компания произвела платежи по корпоративному налогу (на прибыль – ИФ) на сумму $1,2 млн», - говорится в информации.
Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривает разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.
Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 т золота, 2,5 тыс. т серебра.
Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша, летом 2015 года - с рудника Гадир на месторождении Гедабек, с сентября 2017 года - рудника Угур на месторождении Гедабек.
В настоящее время Anglo Asian Mining добычу драгметаллов с контрактных площадей Гедабек и Гоша.
Н.Аббасова
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