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Бизнес и законодательство 14.07.2021 17:11

Аnglo Asian Mining во II квартале существенно увеличила денежные средства

Британская компания "Anglo Asian Mining" (ААМ - оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане – ИФ-Аз) по состоянию на 30 июня 2021 года имеет в распоряжении денежные средства на сумму $36,6 млн, говорится в сообщении компании.

«За II-ой квартал текущего года компания увеличила чистые денежные средства на $13,7 млн, так как на 31 марта они составляли $22,9 млн», - говорится в сообщении.

Кроме того, по состоянию на 30 июня 2021 года компания не имеет банковских задолженностей.

«Во втором квартале текущего года компания произвела платежи по корпоративному налогу (на прибыль – ИФ) на сумму $1,2 млн», - говорится в информации.

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривает разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 т золота, 2,5 тыс. т серебра.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша, летом 2015 года - с рудника Гадир на месторождении Гедабек, с сентября 2017 года - рудника Угур на месторождении Гедабек.

В настоящее время Anglo Asian Mining добычу драгметаллов с контрактных площадей Гедабек и Гоша.

Н.Аббасова

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Тэги: ЗОЛОТОДОБЫТЧИК, СРЕДСТВА, ДЕНЕЖНЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]