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СНГ 14.07.2021 22:34

Президент Казахстана проводит краткосрочный отпуск на Бухтарминском водохранилище - пресс-секретарь

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев взял четырехдневный краткосрочный отпуск, вернется в столицу в субботу, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"Глава государства с 13 по 16 июля находится в четырехдневном краткосрочном отпуске. Свой отпуск Касым-Жомарт Кемелевич проводит в одном из живописнейших мест страны - на Бухтарминском водохранилище в Восточно-Казахстанской области", - написал Уали в фейсбуке в среду.

В субботу президент вернется в столицу, отметил он.

Бухтарминское водохранилище образовано плотиной Бухтарминской ГЭС на реке Иртыш. Это крупнейшее водохранилище Казахстана.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ОТПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]