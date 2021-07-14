Президент Казахстана проводит краткосрочный отпуск на Бухтарминском водохранилище - пресс-секретарь

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев взял четырехдневный краткосрочный отпуск, вернется в столицу в субботу, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"Глава государства с 13 по 16 июля находится в четырехдневном краткосрочном отпуске. Свой отпуск Касым-Жомарт Кемелевич проводит в одном из живописнейших мест страны - на Бухтарминском водохранилище в Восточно-Казахстанской области", - написал Уали в фейсбуке в среду.

В субботу президент вернется в столицу, отметил он.

Бухтарминское водохранилище образовано плотиной Бухтарминской ГЭС на реке Иртыш. Это крупнейшее водохранилище Казахстана.