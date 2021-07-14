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Внешняя политика 14.07.2021 17:26

Мэр Тбилиси: Азербайджан – близкая для меня страна, у меня тут много друзей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду в Баку мэра Тбилиси Каху Каладзе.

Президент Алиев выразил удовлетворение тем фактом, что Тбилиси и Баку стали городами-побратимами.

«Наши страны - тоже братские страны, наши народы - братские народы, и, конечно, столицы должны быть братскими столицами. В то же время и Баку, и Тбилиси - исторические города, и в обоих городах много памятников истории и архитектуры», - подчеркнул глава государства.

Каладзе, в свою очередь, выразил благодарность Азербайджану за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, отметив, что Грузия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

«Вчера был подписан очень важный документ о братстве (о том, что Баку и Тбилиси стали городами-побратимами – ИФ). Но мы всегда были братьями, всегда поддерживали друг друга. Лично для меня Азербайджан – очень близкая страна, у меня тут много друзей. Я приезжал сюда, будучи министром энергетики, и очень рад вновь быть в Баку», - заявил Каладзе.

Э.Шафиев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ТБИЛИСИ, МЭР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]