Мэр Тбилиси: Азербайджан – близкая для меня страна, у меня тут много друзей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду в Баку мэра Тбилиси Каху Каладзе.
Президент Алиев выразил удовлетворение тем фактом, что Тбилиси и Баку стали городами-побратимами.
«Наши страны - тоже братские страны, наши народы - братские народы, и, конечно, столицы должны быть братскими столицами. В то же время и Баку, и Тбилиси - исторические города, и в обоих городах много памятников истории и архитектуры», - подчеркнул глава государства.
Каладзе, в свою очередь, выразил благодарность Азербайджану за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, отметив, что Грузия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.
«Вчера был подписан очень важный документ о братстве (о том, что Баку и Тбилиси стали городами-побратимами – ИФ). Но мы всегда были братьями, всегда поддерживали друг друга. Лично для меня Азербайджан – очень близкая страна, у меня тут много друзей. Я приезжал сюда, будучи министром энергетики, и очень рад вновь быть в Баку», - заявил Каладзе.
Э.Шафиев
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