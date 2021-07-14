Лукашенко и Путин поручили разработать совместный план противодействия санкциям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин на встрече в Санкт-Петербурге поручили правительствам разработать совместный план противодействия санкциям.

"Во время встречи был затронут весь спектр вопросов, и их можно разделить на несколько тематических блоков. В частности, первый блок - сотрудничество в экономике и финансовой сфере. Правительствам поручено разработать и принять тот самый совместный план противодействия санкциям", - заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт в комментарии МГТРК "Мир" в среду.

По словам Эйсмонт, на встрече обсуждалось также снятие остающихся барьеров на поставки белорусской продукции, в том числе в сфере госзакупок.

"Белорусские банки будут поддержаны необходимыми объемами предоставляемых ресурсов для осуществления торговых операций", - сообщила пресс-секретарь.