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Происшествия 14.07.2021 17:53

Прокурор в Азербайджане просит суд приговорить россиянина, воевавшего в Карабахе на стороне Армении, к 11 годам лишения свободы

В Азербайджане продолжается суд над гражданином России Эдуардом Дубаковым, принимавшим участие в военных действиях в Карабахе осенью 2020 года на стороне Армении.

Дело рассматривает Бакинский суд по тяжким преступлениям.

В среду в ходе судебного заседания, прокурор попросил суд приговорить Дубакова к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Судебное заседание продолжится 22 июля.

Дубакову предъявлены обвинения по статьям 214-3.1 (терроризм, финансирование терроризма), 218.2 (Участие в преступной группировке (организации), либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) Уголовного кодекса Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: АРМЕНИЯ, НАЕМНИК, ПРОКУРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]