Прокурор в Азербайджане просит суд приговорить россиянина, воевавшего в Карабахе на стороне Армении, к 11 годам лишения свободы

В Азербайджане продолжается суд над гражданином России Эдуардом Дубаковым, принимавшим участие в военных действиях в Карабахе осенью 2020 года на стороне Армении.

Дело рассматривает Бакинский суд по тяжким преступлениям.

В среду в ходе судебного заседания, прокурор попросил суд приговорить Дубакова к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Судебное заседание продолжится 22 июля.

Дубакову предъявлены обвинения по статьям 214-3.1 (терроризм, финансирование терроризма), 218.2 (Участие в преступной группировке (организации), либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) Уголовного кодекса Азербайджана.

Р.Ахмедов