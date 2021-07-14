Азербайджан первым в СНГ представил в ООН третий национальный отчет по устойчивому развитию

Азербайджан представил в ООН третий добровольный отчет по устойчивому развитию, сообщает пресс-служба Минэкономики.
Отчет представлен на Политическом форуме высокого уровня под эгидой Экономического и социального совета
Согласно информации, Азербайджан стал первой страной на Южном Кавказе и СНГ, представившей очередной (третий) Добровольный национальный обзор в ООН.
С презентацией от имени правительства Азербайджана выступил вице-премьер, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов.
В ходе своего выступления Ахмедов рассказал о проделанной в стране работе по реализации Целей устойчивого развития, укреплении системы здравоохранения, восстановлении экономической активности, обеспечении динамичного роста ненефтяного сектора, шагах, предпринятых для развития национальной инновационной системы.
Было отмечено, что сбор и анализ данных по устойчивому развитию будет постоянно совершенствоваться, а такие вопросы, как создание механизма финансирования, будут оставаться в центре внимания.
Ахмедов также отметил, что завершение конфликта между Азербайджаном и Арменией в ноябре 2020 года придаст большой импульс формированию безопасности, стабильности, процветания и взаимовыгодного сотрудничества в регионе, расширению торгово-экономических связей, использованию новых международных и региональных транспортно-логистических коридоров.
Кроме этого, подчеркнуто, что основным направлением стратегии развития Азербайджана на следующем этапе станет восстановление освобожденных и разрушенных районов в Карабахе, а также возвращение вынужденных переселенцев в свои дома.
Первый добровольный национальный отчет в ООН Азербайджан представил в июле 2017 года, второй – в 2019 году.
Х.Насирзаде
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