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СНГ 14.07.2021 19:00

Лукашенко и Путин обсудили возобновление транспортного сообщения между двумя странами - пресс-секретарь белорусского президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин обсудили на встрече в Санкт-Петербурге возобновление транспортного сообщения между Беларусью и РФ.

"В числе актуальных вопросов - транспортно-логистические. От возобновления транспортного сообщения между странами до увеличения количества рейсов и расширения географии полетов "Белавиа" в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и другие города России", - сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт в комментарии МГТРК "Мир".

Тему возобновления транспортного сообщения Лукашенко и Путин обсуждали 1 июля по телефону. "Главы государств констатировали, что уже налажено пассажирское авиа- и железнодорожное сообщение, отсутствуют проблемы в сфере грузоперевозок. Открытым остается только вопрос снятия ограничений по передвижению граждан через белорусско-российскую границу автомобильным транспортом", - говорилось в сообщении пресс-службы белорусского президента.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, РОССИЯ, ТРАНСПОРТ, СООБЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]