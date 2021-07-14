Азербайджан продлил председательство в Движении неприсоединения до конца 2022 года - МИД

Председательство Баку в Движении неприсоединения продлено еще на 1 год, сообщает МИД Азербайджана.
"Трехлетнее председательство Азербайджана в Движении неприсоединения должно было закончиться в 2022 году. Однако, Азербайджан положительно ответил на просьбу стран-членов председательствовать в Движении еще год до того, как председательство перейдет Уганде в 2023 году", - отмечает ведомство.
По информации МИД, это решение нашло свое отражение в Политической декларации, принятой по Промежуточной конференции министров иностранных дел стран-членов Движения неприсоединия, состоявшейся 13-14 июля.
"В декларации, в соответствии с предложением азербайджанской стороны, также подчеркивается важность деятельности по постконфликтному восстановлению, реконструкции и реинтеграции в странах -членах Движения неприсоединения. В этом контексте особо отмечается важность эффективной деятельности по разминированию в государствах-членах организации, наиболее загрязненных минами и другими неразорвавшимися боеприпасами, и подчеркивается важность международной поддержки этого процесса", - отмечает МИД.
Н.Аббасова
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