Цены на нефть снижаются в ожидании данных Минэнерго США, Brent - $76,07 за баррель

Цены на нефть немного замедлили снижение в среду после публикации данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:33 в среду составляет $76,22 за баррель, что на $0,27 (0,35%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $74,83 за баррель, что на $0,42 (0,56%) ниже итогового значения предыдущей сессии.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,9 млн баррелей - до 437,58 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.
Товарные запасы бензина выросли на 1,04 млн баррелей и составили 236,54 млн баррелей.
Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,66 млн баррелей, до 142,35 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 4 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.
Снижение запасов нефти было отмечено по итогам восьмой недели подряд, что стало самым длительным периодом их непрерывного падения с января 2018 года.
Тем временем, данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, показали снижение запасов сырья в США за минувшую неделю на 4,08 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали сокращение на 4,33 млн баррелей.
В центре внимания рынка остается ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире. Трейдеры опасаются, что быстрое распространение нового штамма "дельта" может привести к введению очередных карантинных ограничений в различных регионах мира и, соответственно, ослабить спрос на нефть, пишет MarketWatch.
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