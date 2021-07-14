Польша получит от США 250 новейших танков "Абрамс" в рамках сделки по закупке вооружения, сообщает в среду польская газета "Речь Посполита".
"Наша задача - сдержать потенциального агрессора. И мы все знаем, кто этот агрессор", - заявил на пресс-конференции министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Глава ведомства отметил, что эти танки усилят восточные рубежи Польши. Они поступят в страну в 2022 году.
В сообщениях отмечается, что танки будут поставлены в рамках сделки по закупке вооружения, примерная сумма которой составит около $6 млрд.
"Конечно, это реакция на вызовы в сфере международной безопасности, с которыми мы сталкиваемся", - добавил Блащак.
В мае Польша объявила, что закупит 24 ударных беспилотника у Турции, став первой страной-членом НАТО, которая приобрела беспилотные летательные аппараты турецкого производства.
Азербайджан продлил председательство в Движении неприсоединения до конца 2022 года - МИД
Россия получит статус наблюдателя в Движении неприсоединения - МИД Азербайджана
Азербайджан первым в СНГ представил в ООН третий национальный отчет по устойчивому развитию
Китай запустит государственную программу торговли квотами на CO2 16 июля - WSJ
ЕЭК продлила до октября антидемпинговое расследование в отношении полиэтилена высокой плотности из Узбекистана
LG Chem инвестирует $9 млрд в развитие устойчивых направлений бизнеса
Баку безвозмездно передаст Бишкеку 40 тыс. доз вакцин AstraZeneca
Прокурор в Азербайджане просит суд приговорить россиянина, воевавшего в Карабахе на стороне Армении, к 11 годам лишения свободы
ИВ Огузского района направит около 1 млн манатов на ремонт и благоустройство
ИВ Гарадагского района направит свыше 845 тыс. манатов на капремонт дорог
Азерсу отбирает подрядчика для проведения реконструкции системы водоснабжения города Балакян
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ВТБ (Азербайджан) запускает международные переводы через платежную систему CONTACT
Выпускник БВШН достиг рекордного показателя по Азербайджану
Азербайджанский фармацевтический завод группы компаний «Р-Фарм» заключил партнерское соглашения с французской компанией Servier
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?