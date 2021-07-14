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Дальнее зарубежье 14.07.2021 21:50

Польша объявила о приобретении у США 250 танков "Абрамс" последнего поколения

Польша получит от США 250 новейших танков "Абрамс" в рамках сделки по закупке вооружения, сообщает в среду польская газета "Речь Посполита".

"Наша задача - сдержать потенциального агрессора. И мы все знаем, кто этот агрессор", - заявил на пресс-конференции министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Глава ведомства отметил, что эти танки усилят восточные рубежи Польши. Они поступят в страну в 2022 году.

В сообщениях отмечается, что танки будут поставлены в рамках сделки по закупке вооружения, примерная сумма которой составит около $6 млрд.

"Конечно, это реакция на вызовы в сфере международной безопасности, с которыми мы сталкиваемся", - добавил Блащак.

В мае Польша объявила, что закупит 24 ударных беспилотника у Турции, став первой страной-членом НАТО, которая приобрела беспилотные летательные аппараты турецкого производства.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОЛЬША, АРМИЯ, ТАНКИ, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]