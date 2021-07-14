Число пользователей 5G в Китае превысит 560 млн в 2023г

Количество пользователей сетей мобильной связи нового поколения 5G в Китае превысит 560 млн в 2023 году, сообщается в совместном плане 10 ведомств, включая министерство промышленности и информатизации КНР.
Ожидается, что в стране будет сформирована новая модель потребления, которую будут стимулировать сети связи пятого поколения. Кроме того, технология будет использоваться более чем на 35% крупных промышленных предприятий страны, сообщает агентство "Синьхуа".
По мере расширения охвата сетями нового поколения к 2023 году на каждые 10 тыс. человек в Китае будут приходиться более 18 базовых станций 5G, отмечается в плане.
В настоящее время в стране установлены 916 тыс. базовых станций. Это составляет около 70% от общемирового показателя, пишет китайская газета Global Times.
В январе-мае продажи 5G-телефонов в стране взлетели более чем в 2,3 раза - до 108 млн. Таким образом, на них пришлось 72,8% от общего объема поставок, по данным министерства промышленности и информатизации.
Азербайджан продлил председательство в Движении неприсоединения до конца 2022 года - МИД
Россия получит статус наблюдателя в Движении неприсоединения - МИД Азербайджана
Азербайджан первым в СНГ представил в ООН третий национальный отчет по устойчивому развитию
Китай запустит государственную программу торговли квотами на CO2 16 июля - WSJ
ЕЭК продлила до октября антидемпинговое расследование в отношении полиэтилена высокой плотности из Узбекистана
LG Chem инвестирует $9 млрд в развитие устойчивых направлений бизнеса
Баку безвозмездно передаст Бишкеку 40 тыс. доз вакцин AstraZeneca
Прокурор в Азербайджане просит суд приговорить россиянина, воевавшего в Карабахе на стороне Армении, к 11 годам лишения свободы
ИВ Огузского района направит около 1 млн манатов на ремонт и благоустройство
ИВ Гарадагского района направит свыше 845 тыс. манатов на капремонт дорог
Азерсу отбирает подрядчика для проведения реконструкции системы водоснабжения города Балакян
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ВТБ (Азербайджан) запускает международные переводы через платежную систему CONTACT
Выпускник БВШН достиг рекордного показателя по Азербайджану
Азербайджанский фармацевтический завод группы компаний «Р-Фарм» заключил партнерское соглашения с французской компанией Servier
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?