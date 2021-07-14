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Дальнее зарубежье 14.07.2021 21:35

Число пользователей 5G в Китае превысит 560 млн в 2023г

Количество пользователей сетей мобильной связи нового поколения 5G в Китае превысит 560 млн в 2023 году, сообщается в совместном плане 10 ведомств, включая министерство промышленности и информатизации КНР.

Ожидается, что в стране будет сформирована новая модель потребления, которую будут стимулировать сети связи пятого поколения. Кроме того, технология будет использоваться более чем на 35% крупных промышленных предприятий страны, сообщает агентство "Синьхуа".

По мере расширения охвата сетями нового поколения к 2023 году на каждые 10 тыс. человек в Китае будут приходиться более 18 базовых станций 5G, отмечается в плане.

В настоящее время в стране установлены 916 тыс. базовых станций. Это составляет около 70% от общемирового показателя, пишет китайская газета Global Times.

В январе-мае продажи 5G-телефонов в стране взлетели более чем в 2,3 раза - до 108 млн. Таким образом, на них пришлось 72,8% от общего объема поставок, по данным министерства промышленности и информатизации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, СВЯЗЬ, 5G, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]