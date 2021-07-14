Блинкен в разговоре с Пашиняном призвал продолжать демократические реформы в Армении

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с и.о. премьера Армении Николом Пашиняном поздравил армянский народ с проведением досрочных выборов в соответствии с демократическими нормами и призвал продолжать в республике демократические реформы.

Разговор состоялся во вторник, 13 июля, говорится в сообщении, распространенном госдепом США в среду.

"Госсекретарь выразил искренние поздравления народу Армении в связи с проведением 20 июня выборов, в которых, по оценкам Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, в основном соблюдались фундаментальные права и свободы избирателей", - говорится в сообщении.

Госдеп отмечает также, что в Армении перед выборами политики смогли "свободно провести свои кампании".

Кроме того, госсекретарь США заявил о поддержке США процесса с участием сопредседателей Минской группы по "прочному политическому урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта". "Он призвал Армению конструктивно сотрудничать с ОБСЕ", - указывается в документе.