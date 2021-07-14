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Регион 14.07.2021 21:46

Блинкен в разговоре с Пашиняном призвал продолжать демократические реформы в Армении

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с и.о. премьера Армении Николом Пашиняном поздравил армянский народ с проведением досрочных выборов в соответствии с демократическими нормами и призвал продолжать в республике демократические реформы.

Разговор состоялся во вторник, 13 июля, говорится в сообщении, распространенном госдепом США в среду.

"Госсекретарь выразил искренние поздравления народу Армении в связи с проведением 20 июня выборов, в которых, по оценкам Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, в основном соблюдались фундаментальные права и свободы избирателей", - говорится в сообщении.

Госдеп отмечает также, что в Армении перед выборами политики смогли "свободно провести свои кампании".

Кроме того, госсекретарь США заявил о поддержке США процесса с участием сопредседателей Минской группы по "прочному политическому урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта". "Он призвал Армению конструктивно сотрудничать с ОБСЕ", - указывается в документе.

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Тэги: США, АРМЕНИЯ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]