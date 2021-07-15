На Украине за сутки выявлено 623 случая заражения коронавирусом, скончались 20 человек

На Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 623 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 589 человек, умерли 20 пациентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 14 июля 2021 в Украине зафиксировано 623 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 37, медработников - 12). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 387 человек, летальных случаев - 20, выздоровели - 589 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава в четверг утром.

14 июля сообщалось о 547 новых случаях инфицирования коронавирусом, 13 июля за сутки зафиксирован 481 случай заболевания, 12 июля сообщалось о 174 подтвержденных случаях, 11 июля было выявлено 290 заражений, 10 июля сообщалось о 507 новых подтвержденных случаях болезни, 9 июля зафиксировано 655 новых случаев заболевания, 8 июля сообщалось о 617 инфицированных коронавирусом.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 млн 242 тыс. 868 человек, выздоровели 2 млн 179 тыс. 665 человек, летальных случаев - 52 тыс. 685.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (177), Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях.

В Минздраве также сообщили, что в течение прошедших суток, 14 июля, от коронавируса на Украине привили 108 тыс. 759 человек, при этом первую дозу вакцины получили 61 тыс. 580 украинцев, а 47 тыс.179 - полностью завершили иммунизацию, сделав обе прививки.

"108 759 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 14 июля 2021. Одну дозу получили 61 580 человек полностью иммунизированы - 47 179 человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

"С начала прививочной кампании привито 2 476 634 человека, из них получили 1 дозу - 2 476 632 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 305 882 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 782 514 прививок", - добавили в министерстве.