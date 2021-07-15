Азербайджанские пограничники в июне-июле конфисковали 239 кг наркотических средств

Азербайджанские пограничники в июне-июле текущего года изъяли из незаконного оборота в общей сложности 239,158 кг наркотических средств, 920 единиц наркотических средств и 120 единиц сильнодействующих лекарственных препаратов, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы (ГПС).
Кроме этого, в июне-июле сотрудники пограничного контроля ГПС задержали 278 человек, находившихся в розыске людей, выявили 33 человек с поддельными паспортами, еще у 12 человек паспорта оказались недействительными.
Э.Шафиев
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