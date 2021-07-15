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Происшествия 15.07.2021 11:05

Азербайджанские пограничники в июне-июле конфисковали 239 кг наркотических средств

Азербайджанские пограничники в июне-июле текущего года изъяли из незаконного оборота в общей сложности 239,158 кг наркотических средств, 920 единиц наркотических средств и 120 единиц сильнодействующих лекарственных препаратов, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы (ГПС).

Кроме этого, в июне-июле сотрудники пограничного контроля ГПС задержали 278 человек, находившихся в розыске людей, выявили 33 человек с поддельными паспортами, еще у 12 человек паспорта оказались недействительными.

Э.Шафиев

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Тэги: ГПС, НАРКОТИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]