Талибы предложили трехмесячное перемирие в обмен на освобождение 7 тыс. заключенных

Боевики движения "Талибан" предложили трехмесячное перемирие в обмен на освобождение 7 тыс. заключенных и исключение имен лидеров из "черного списка ООН", сообщает в четверг телеканал ToloNews со ссылкой на представителя делегации правительства Афганистана Надера Надери.

""Талибан" предложил план перемирия на три месяца, но в обмен на это они попросили освободить 7 тыс. заключенных и исключить имена их лидеров из "черного списка" ООН", - приводит телеканал слова Надери.

По его словам, это "серьезное требование". Он напомнил, что, когда были освобождены 5 тыс. заключенных талибов, "это не облегчило ситуацию, а, напротив, привело к эскалации напряженности".

Ранее в этом году США и их партнеры по НАТО начали вывод контингента из Афганистана. Эта операция должна завершиться к 11 сентября 2021 года.

Параллельно с этим талибы продолжают переговоры с Кабулом по поводу мирного решения многолетнего конфликта. Наблюдатели считают, что в условиях, когда в Афганистане не останется иностранных войск, движение "Талибан" может прийти ко власти либо по итогам политического процесса, либо, в случае провала переговоров с афганскими властями, военным путем.

В последние годы движение "Талибан" постепенно усиливало свои позиции в ряде афганских провинций. Ситуация осложняется тем, что власти де-факто не контролируют обширные районы страны.