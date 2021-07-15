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Дальнее зарубежье 15.07.2021 11:59

Талибы предложили трехмесячное перемирие в обмен на освобождение 7 тыс. заключенных

Боевики движения "Талибан" предложили трехмесячное перемирие в обмен на освобождение 7 тыс. заключенных и исключение имен лидеров из "черного списка ООН", сообщает в четверг телеканал ToloNews со ссылкой на представителя делегации правительства Афганистана Надера Надери.

""Талибан" предложил план перемирия на три месяца, но в обмен на это они попросили освободить 7 тыс. заключенных и исключить имена их лидеров из "черного списка" ООН", - приводит телеканал слова Надери.

По его словам, это "серьезное требование". Он напомнил, что, когда были освобождены 5 тыс. заключенных талибов, "это не облегчило ситуацию, а, напротив, привело к эскалации напряженности".

Ранее в этом году США и их партнеры по НАТО начали вывод контингента из Афганистана. Эта операция должна завершиться к 11 сентября 2021 года.

Параллельно с этим талибы продолжают переговоры с Кабулом по поводу мирного решения многолетнего конфликта. Наблюдатели считают, что в условиях, когда в Афганистане не останется иностранных войск, движение "Талибан" может прийти ко власти либо по итогам политического процесса, либо, в случае провала переговоров с афганскими властями, военным путем.

В последние годы движение "Талибан" постепенно усиливало свои позиции в ряде афганских провинций. Ситуация осложняется тем, что власти де-факто не контролируют обширные районы страны.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПЕРЕМИРИЕ, УСЛОВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]