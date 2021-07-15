Шушинская декларация определяет дальнейшие направления сотрудничества между Азербайджаном и Турцией - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил послание турецкому коллеге Реджебу Тайипу Эрдогану по случаю 5-ой годовщины попытки государственного переворота в Турции.

«Безусловно, Турецкая Республика из этого сложного испытания вышла еще более сильной. В последние годы, успехи, достигнутые в политике, экономике, военной и других сферах под Вашим мудрым руководством, еще более укрепили важность «Дня Демократии и национального единения» для Турецкой государственности», - отметил Алиев, текст послания которого опубликован на сайте азербайджанского лидера.

Алиев отметил, что власти Азербайджана и Азербайджанский народ «с первых минут осудили эту предательскую попытку госпереворота». «Как Турция во всех вопросах рядом с Азербайджаном, так и Азербайджан всегда рядом с Турцией», - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что отношения между Азербайджаном и Турцией сегодня находятся на самом пике и вносят вклад в мир, безопасность и сотрудничество. «Шушинская декларация, подписанная в культурной столице Азербайджана – городе Шуша - выводит наши союзнические отношения на качественно новый уровень, определяет дальнейшие направления сотрудничества. Уверен, что союз и братство Азербайджана и Турции будет укрепляться под девизом «Один народ, два государства» и мы совместными усилиями достигнем всех поставленных целей», - написал президент Алиев.

А.Азизов