В РФ более 25,2 тыс. новых случаев COVID-19, максимальные за пандемию 791 умерший

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 тыс. 293 случая, умер за сутки 791 пациент, и это новый антирекорд за пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 25 тыс. 293 в 85 регионах, в том числе выявлено активно - 3 тыс. 016 (11,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Количество летальных исходов обновило новый максимум за пандемию, составив 791, накануне было 786, во вторник - 780. Наибольшее число скончавшихся в Санкт-Петербурге - 108, в Москве - 101.
За минувшие сутки, по сравнению с данным начала недели, также увеличилось число заболевших коронавирусом, но при этом фиксируется и рост числа выздоровевших: по выздоровлении выписаны 21 тыс. 493 пациента.
В Москве, сообщает оперативный штаб, 5 тыс. 237 новых случаев COVID-19, 7 тыс. 855 пациентов выздоровели.
Кроме российской столицы наибольшие показатели заболеваемости за сутки зафиксированы в Московской области - 2 тыс. 444 новых случая и в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 954 случая.
Всего за пандемию в России зарегистрировано 5 млн 882 тыс. 295 случаев коронавирусной инфекции, 146 тыс. 069 умерших и 5 млн 278 тыс. 976 выписанных.
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