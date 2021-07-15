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Дальнее зарубежье 15.07.2021 18:06

Власти Кубы согласились снять ограничения на ввоз частными лицами продуктов питания и медикаментов

Власти Кубы согласились снять ограничения на ввоз продуктов питания, медикаментов и некоторых других товаров, действующие в отношении прибывающих в страну частных лиц, сообщает в четверг агентство ЭФЭ.

Соответствующее решение принял премьер Кубы Мануэль Марреро. Оно вступит в силу в понедельник и будет действовать минимум до 31 декабря 2021 года. При этом все ограничения продолжат действовать в двух аэропортах: в Варадеро и Кайо-Коко.

ЭФЭ поясняет, что ранее власти Кубы ввели сложную систему ограничений на ввоз определенных категорий товаров. Нарушители правил должны платить пошлины.

Западные СМИ отмечают, что нынешнее решение последовало после серии акций протеста, прошедших ранее в июле на Кубе. Жители, среди прочего, выражали недовольство нехваткой продовольствия, участившимися отключениями электричества, неэффективной, с их точки зрения, политикой властей по борьбе против коронавируса. Также звучали призывы о демократических преобразованиях.

Ожидается, что отмена ограничений на ввоз товаров на данном этапе несильно скажется на жизни рядовых кубинцев: в настоящее время из-за пандемии авиасообщение между Кубой и другими странами очень сильно ограничено.

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Тэги: КУБА, ВЛАСТИ, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]