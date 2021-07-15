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СНГ 15.07.2021 20:06

Лавров назвал отношения с Китаем лучшими в истории

Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне за всю их историю, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Я хотел бы полностью разделить вашу оценку наших двусторонних отношений как лучших в истории. Главы государств по итогам своей видеоконференции приняли совместное заявление, подчеркнув, что Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 20-летие которого мы отмечаем, сыграл важнейшую роль в формировании современных двусторонних отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - сказал Лавров в четверг на встрече с китайским коллегой Ван И на полях международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".

"Выделю и такую цитату из заявления, которая гласит, что наши связи сейчас превосходят такую форму межгосударственного взаимодействия, как военно- политические союзы времен "холодной войны". Это важнейший ориентир для наших отношений во всех без исключения областях", - подчеркнул он.

Министр отметил, что на повестке 26-я регулярная встреча глав правительств. "Работают все секторальные механизмы во главе с заместителями премьеров. Конечно же, наше министерство вносит вклад в позитивную повестку дня, которую Россия и Китай продвигают на международной арене", - добавил Лавров.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]