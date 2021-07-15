Лавров назвал отношения с Китаем лучшими в истории

Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне за всю их историю, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Я хотел бы полностью разделить вашу оценку наших двусторонних отношений как лучших в истории. Главы государств по итогам своей видеоконференции приняли совместное заявление, подчеркнув, что Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 20-летие которого мы отмечаем, сыграл важнейшую роль в формировании современных двусторонних отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - сказал Лавров в четверг на встрече с китайским коллегой Ван И на полях международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".
"Выделю и такую цитату из заявления, которая гласит, что наши связи сейчас превосходят такую форму межгосударственного взаимодействия, как военно- политические союзы времен "холодной войны". Это важнейший ориентир для наших отношений во всех без исключения областях", - подчеркнул он.
Министр отметил, что на повестке 26-я регулярная встреча глав правительств. "Работают все секторальные механизмы во главе с заместителями премьеров. Конечно же, наше министерство вносит вклад в позитивную повестку дня, которую Россия и Китай продвигают на международной арене", - добавил Лавров.
Исключать версию утечки COVID-19 из лаборатории в Китае преждевременно - глава ВОЗ
ВС Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанских военных на границе
Президент Азербайджана утвердил соглашение с Беларусью, регламентирующее передачу конфиденциальной информации
Объем переработки нефти в Китае в июне стал рекордным
Международные резервы РФ с 2 по 9 июля выросли на $3 млрд
Рост цен на газ привел к скачку стоимости электроэнергии в Европе до многолетних максимумов
В Великобритании за сутки выявили почти 50 тыс. случаев COVID-19, это рекорд с января - статистика
"Спутник Лайт" зарегистрирован в Казахстане
Взаимное признание сертификатов о вакцинации против COVID-19 прорабатывают в СНГ
ИВ Огузского района направит около 1 млн манатов на ремонт и благоустройство
ИВ Гарадагского района направит свыше 845 тыс. манатов на капремонт дорог
Азерсу отбирает подрядчика для проведения реконструкции системы водоснабжения города Балакян
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» объявляет о вакансии женщины-оператора АЗС
ВТБ (Азербайджан) запускает международные переводы через платежную систему CONTACT
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?