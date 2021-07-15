Власти ЮАР планируют направить 25 тыс. военных в места протестов для урегулирования обстановки

Власти ЮАР собираются направить 25 тыс. солдат для урегулирования протестов и беспорядков, вызванных арестом экс-президента страны Джейкоба Зумы, пишет в четверг The Guardian.
Беспорядки, продолжающиеся с момента ареста Зумы в начале месяца, угрожают поставкам топлива и продовольствия по всей стране. Протесты спровоцировали волну грабежей магазинов и торговых складов. Также участники беспорядков блокировали дороги и другие важные объекты инфраструктуры. Большая часть инцидентов происходит в провинциях Гаутенг и Квазулу-Натал.
Однако, когда именно будут отправлены подкрепления в места беспорядков неясно, поскольку мобилизация такого количества военных может занять до нескольких недель, отмечает газета.
Согласно официальным данным, в результате протестов погибли 72 человека, более 3 тыс. арестованы. Накануне власти сообщили о 208 случаях грабежей и вандализма.
Во многих пострадавших районах вооруженные гражданские лица сформировали группы самообороны, возвели баррикады и в некоторых случаях открывали огонь по участникам беспорядков. Власти просят граждан прекратить самостоятельные действия.
Первая волна протестов прошла по стране 7 июля, после того, как Зума добровольно сдался властям и был помещен в тюрьму.
В конце июня конституционный суд ЮАР приговорил Зуму к 15 месяцам тюрьмы за неисполнение данного ему ранее в этом году указания выступить с показаниями в рамках расследования о коррупции во время его пребывания у власти в период с 2009 по 2018 гг.
Для отбывания срока Зума помещен в одну из тюрем его родной провинции Квазулу-Натал.
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