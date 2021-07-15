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Здравоохранение 15.07.2021 19:29

"Спутник Лайт" зарегистрирован в Казахстане

Российская однокомпонентная вакцина от COVID-19 "Спутник Лайт" зарегистрирована в Казахстане, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения Республики Казахстан", - отмечается в релизе.

По данным фонда, в феврале этого года Казахстан зарегистрировал двухкомпонентную вакцину "Спутник V" и организовал ее выпуск Карагандинским фармацевтическим комплексом при поддержке технологического трансфера со стороны РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.

Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом "Спутника V". Эффективность "Спутника Лайт", по данным РФПИ, составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации.

Вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]