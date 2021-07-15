"Спутник Лайт" зарегистрирован в Казахстане

Российская однокомпонентная вакцина от COVID-19 "Спутник Лайт" зарегистрирована в Казахстане, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения Республики Казахстан", - отмечается в релизе.
По данным фонда, в феврале этого года Казахстан зарегистрировал двухкомпонентную вакцину "Спутник V" и организовал ее выпуск Карагандинским фармацевтическим комплексом при поддержке технологического трансфера со стороны РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.
Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом "Спутника V". Эффективность "Спутника Лайт", по данным РФПИ, составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации.
Вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек.
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