"Спутник Лайт" зарегистрирован в Казахстане

Российская однокомпонентная вакцина от COVID-19 "Спутник Лайт" зарегистрирована в Казахстане, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения Республики Казахстан", - отмечается в релизе.

По данным фонда, в феврале этого года Казахстан зарегистрировал двухкомпонентную вакцину "Спутник V" и организовал ее выпуск Карагандинским фармацевтическим комплексом при поддержке технологического трансфера со стороны РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.

Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом "Спутника V". Эффективность "Спутника Лайт", по данным РФПИ, составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации.

Вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек.