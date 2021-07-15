Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0117 RUR   0.0229 GBR   2.3524 TRY   0.198

Цена на нефть

14.07 $/bbl   WTI 73.13 -2.12 Brent 74.76 -1.73

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 15.07.2021 20:29

ЦБ Индии запретил Mastercard выпускать новые карты в стране из-за нарушений закона о хранении данных

Центральный банк Индии запретил платежной системе Mastercard Inc. выпускать новые дебетовые и кредитные карты для клиентов внутри страны на неопределенный срок.

Регулятор обвинил компанию в нарушении законов о хранении данных. В сообщении индийского ЦБ говорится, что Mastercard не выполняла правила, требующие от иностранных платежных систем хранить данные о транзакциях в Индии исключительно на территории страны.

Американские провайдеры платежных услуг активно выступают против этих правил, утверждая, что подобные меры увеличивают их расходы на ведение бизнеса в Индии.

"Несмотря на то, что прошло много времени и компании были предоставлены достаточные возможности, мы заключили, что Mastercard не выполняет требования в рамках закона о хранении данных платежных систем", - говорится в сообщении индийского ЦБ.

Ранее в этом году индийский ЦБ также запретил выпускать новые карты American Express и Diners Club из-за аналогичных нарушений.

На долю Mastercard в минувшем году пришлось 33% всех платежей, осуществленных по картам, в Индии, согласно данным британского платежного стартапа PPRO, на которое ссылается агентство AFP.

В 2019 году компания объявила об инвестициях в размере $1 млрд в течение следующих пяти лет в рамках планов расширения в Индии.

Акции Mastercard в ходе предварительных торгов в четверг дешевеют на 0,2%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]