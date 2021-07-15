Байден и Меркель в Вашингтоне, вероятно, обсудят «Северный поток 2», однако объявлений по этой теме не планируют - Белый дом

Президент США Джо Байден, как ожидается, поднимет тему газопровода "Северный поток 2" во время переговоров в четверг с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома.
"Байден, как ожидается, во время закрытых переговоров озвучит свои опасения по поводу проекта газопровода. В то же время, в Белом доме не ожидают, что по итогам переговоров будет обнародовано какое бы то ни было официальное объявление (по этой теме - ИФ)", - пишет агентство.
Associated Press напоминает, что и сама Меркель ранее на этой неделе заявила, что рассчитывает обсудить с Байденом тему "Северного потока" и при этом - не ожидает, что на переговорах этот вопрос будет окончательно урегулирован.
В то же время, как отмечает агентство, Меркель, вероятно, хотела бы урегулировать этот спор с США до того, как она покинет пост канцлера позже в этом году.
Администрация США выступает против реализации "Северного потока 2" и периодически вводила санкции против этого проекта.
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