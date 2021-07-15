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ТЭК 15.07.2021 21:22

Байден и Меркель в Вашингтоне, вероятно, обсудят «Северный поток 2», однако объявлений по этой теме не планируют - Белый дом

Президент США Джо Байден, как ожидается, поднимет тему газопровода "Северный поток 2" во время переговоров в четверг с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома.

"Байден, как ожидается, во время закрытых переговоров озвучит свои опасения по поводу проекта газопровода. В то же время, в Белом доме не ожидают, что по итогам переговоров будет обнародовано какое бы то ни было официальное объявление (по этой теме - ИФ)", - пишет агентство.

Associated Press напоминает, что и сама Меркель ранее на этой неделе заявила, что рассчитывает обсудить с Байденом тему "Северного потока" и при этом - не ожидает, что на переговорах этот вопрос будет окончательно урегулирован.

В то же время, как отмечает агентство, Меркель, вероятно, хотела бы урегулировать этот спор с США до того, как она покинет пост канцлера позже в этом году.

Администрация США выступает против реализации "Северного потока 2" и периодически вводила санкции против этого проекта.

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Тэги: США, ФРГ, РОССИЯ, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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