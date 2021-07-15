ЕС готов к новым санкциям в отношении Минска из-за обысков в НПО и задержаний правозащитников - Боррель

ЕС готов рассмотреть расширение санкций в отношении Минска из-за "новой волны репрессий" в Белоруссии, задержаний и обысков в неправительственных организациях (НПО) страны, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Тяжелые нарушения прав человека и фундаментальных свобод не останутся безнаказанными. ЕС готов рассмотреть дальнейшие ограничительные меры в соответствии со своим поэтапным подходом", - сказано в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Заявление разместило на своей странице в Facebook представительство ЕС в Белоруссии в четверг.
Боррель также отметил: "ЕС будет по-прежнему принимать любые необходимые меры, чтобы поддержать народ Белоруссии. Мы по-прежнему будем на стороне всех правозащитников, независимых голосов и всех людей, притесняемых в Белоруссии".
Он назвал обыски в офисах НПО, задержания правозащитников и активистов "новой волной репрессий, еще одним доказательством того, что режим Лукашенко ведет систематическую и спланированную кампанию, конечная цель которой - заставить замолчать всех оставшихся несогласных и устранить пространство гражданского участия в Белоруссии".
"ЕС призывает власти Белоруссии придерживаться международных обязательств страны по соблюдению прав человека и фундаментальных свобод", - сказано в заявлении Борреля.
Как сообщалось, в среду были задержаны или допрошены около 20 представителей неправительственных организаций. Кроме того, силовики провели более 50 обысков. Они, в частности, прошли в офисах движения "За свободу", Белорусской ассоциации журналистов, Белорусского хельсинкского комитета.
Официальных комментариев силовых структур к этому времени нет.
Как сообщалось, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 13 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике "очень активно начали работу по всем НКО, НПО, так называемым западным СМИ".
"Которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали. И не демократию, а вот этот террор", - добавил Лукашенко.
"Эти мерзопакостные 1,5 тыс. НКО... Чем они занимались, понятно. Они финансировались извне. А мы все думали: ну ладно, это же демократия, давайте будем говорить, сотрудничать. Вот и получили соответствующие результаты", - заявил белорусский президент.
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