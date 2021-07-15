США предлагают до $10 млн за информацию о хакерах, атаковавших инфраструктуру США

Администрация президента США Джо Байдена предложила вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, которая поможет установить личности или местонахождение хакеров, совершающих атаки на стратегически важные американские объекты инфраструктуры, говорится в заявлении, распространенном Госдепом в четверг.
"Программа Госдепартамента "Вознаграждение за правосудие"... предлагает вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, которая позволит установить личность или местонахождение любого человека, который, действуя по указанию или находясь под контролем иностранного государства, участвует в злонамеренных действиях в киберпространстве против стратегически важной инфраструктуры США, нарушая Закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях", - отмечается в заявлении.
Эта программа начала действовать в США в 1984 году. В ее рамках за прошлые годы Вашингтон выплатил свыше $200 млн более чем 100 людям по всему миру, предоставившим информацию, которая помогла предотвратить акты терроризма, привлечь главарей террористов к ответственности и устранить угрозы национальной безопасности США.
Associated Press сообщает со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо в администрации, Вашингтон также запускает специальный сайт с ресурсами для противодействия угрозам и повышения устойчивости сетей.
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