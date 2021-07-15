Президент Азербайджана утвердил соглашение с Беларусью, регламентирующее передачу конфиденциальной информации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «Cоглашение о взаимной передаче конфиденциальной информации при осуществлении двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси».

Соглашение было подписано 18 мая 2021 года в Баку.

Э.Шафиев