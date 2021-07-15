Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0117 RUR   0.0229 GBR   2.3524 TRY   0.198

Цена на нефть

14.07 $/bbl   WTI 73.13 -2.12 Brent 74.76 -1.73

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 15.07.2021 16:35

Президент Азербайджана утвердил соглашение с Беларусью, регламентирующее передачу конфиденциальной информации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «Cоглашение о взаимной передаче конфиденциальной информации при осуществлении двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси».

Соглашение было подписано 18 мая 2021 года в Баку.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОБОРОНА, БЕЛАРУСЬ, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


Министерства обороны Азербайджана и Беларуси утвердили план сотрудничества на 2021 год Баку и Минск планируют в 2020 году проведение совместных мероприятий по боевой подготовке Министр обороны Азербайджана посетит Беларусь Баку и Минск планируют реализацию новых крупных проектов в сфере обороны Главы генштабов Азербайджана и Беларуси обсудили проведение совместных военных учений Баку обсуждает с Минском вооружение, способное усилить боеспособность армии Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]