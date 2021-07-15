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Дальнее зарубежье 15.07.2021 17:49

Переоснащаемые баллистические ракеты США Trident смогут нести до восьми новых термоядерных боеголовок

На переоснащаемых баллистических ракетах Trident II D5 стратегических атомных подлодок класса Ohio может максимально устанавливаться до восьми новых термоядерных боеголовок W88 Alteration 370, производство которых началось в США, следует из данных Федерации американских ученых.

Между тем в стандартном варианте планируется оснащение ракет только 4-5 боеголовками. Каждая из них имеет мощность 455 килотонн.

Как сообщало Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA), 1 июля была выпущена первая партия новых термоядерных боеголовок W88 Alteration 370 для переоснащения баллистических ракет Trident II D5, стоящих на вооружении стратегических атомных подводных лодок класса Ohio.

W88 Alteration 370 является модернизированной версией прежней боеголовки W88.

Разработка боеголовки продолжалась около 11 лет. Программа модернизации была направлена на устранение проблем, связанных со старением существующих запасов W88, обеспечением безопасности и поддержанием готовности этих боеголовок к применению.

По сообщению Управления, первая партия термоядерных боеголовок W88 Alteration 370 была выпущена на завод по производству ядерного оружия "Пэнтекс" под городом Амарилло (штат Техас).

Технические детали боеголовки строго засекречены. Ее конструкция является одним из самых тщательно охраняемых секретов США. Согласно сообщению Управления, общая стоимость программы модернизации, которая продлится до 2026 года, составляет около $ 2,8 млрд.

Первоначальный вариант термоядерной боеголовки W88 мощностью 475 килотонн был разработан Лос-Аламосской национальной лабораторией. Эти боеголовки производились с сентября 1988 по ноябрь 1989 года на Роккифлэтском атомном заводе в Голдене близ Денвера (штат Колорадо) компанией Rockwell International по заказу Национального управления по ядерной безопасности США, отвечающего за американский ядерный арсенал. Всего было произведено около 400 боеголовок. Боеголовкой W88 оснащались американские баллистические ракеты подводных лодок Трайдент II D5 (наряду с боеголовкой W76). Носителями ракет Trident II D5 являются американские подлодки класса Ohio и британские подлодки типа Vanguard.

Исполняющий обязанности главы NNSA доктор Чарльз Вердон заявил, что выпуск первой партии боеголовок стал "кульминацией более чем десятилетней работы, в которой участвовали представители нескольких предприятий ядерного сектора, сотрудники NNSA и министерства обороны США".

"W88 Alteration 370 является важной частью национальной стратегии для морского компонента ядерной триады и свидетельством способности ведомства выполнять крупные программы модернизации, - сказал он. - По мере того, как мы продолжаем модернизировать запасы, успехи и уроки, извлеченные из этой программы, будут способствовать нашей деятельности по созданию боеголовок, чтобы обеспечить безопасное, надежное и эффективное средство сдерживания".

В настоящее время США располагают 14 стратегическими атомными подводными лодками класса Ohio, способными нести 20 баллистических ракет Trident II D5. Каждая ракета может нести 14 ядерных боеголовок индивидуального наведения, однако в рамках Договора между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на них сейчас развертывается только 5 или 6 боеголовок. Кроме того, ракеты Trident II D5 могут оснащаться боеголовками W76-1 мощностью 90 килотонн, а также боеголовками малой мощности W76-2 (8 килотонн).

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Тэги: США, АТОМ, БОЕГОЛОВКИ, РАКЕТЫ


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