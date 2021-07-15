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Дальнее зарубежье 15.07.2021 17:00

Талибы захватили город и КПП на пакистано-афганской границе - МИД Пакистана

Боевики движения "Талибан" установили контроль над населенным пунктом Спин-Болдак в Кандагаре на юге Афганистана и над расположенным в нем КПП на границе с Пакистаном, передают в четверг западные СМИ со ссылкой на пакистанский МИД.

"Они установили контроль над пограничным переходом Спин-Болдак", - заявил представитель внешнеполитического ведомства Пакистана Захид Хафиз Чондри.

Накануне талибы заявили, что установили контроль над этим городом. Однако МВД Афганистана сообщало, что силам безопасности страны, напротив, удалось отразить нападение боевиков и сохранить контроль над городом.

В Пакистане же накануне заявили, что закрыли свою сторону пограничного перехода в Спин-Болдаке. Представитель местных властей Ариф Какар заявил "Аль-Джазире", что "присутствие талибов можно заметить вдоль афганской границы", и никаких правительственных сил Афганистана там нет.

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Тэги: ПАКИСТАН, АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, КПП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]