Талибы захватили город и КПП на пакистано-афганской границе - МИД Пакистана

Боевики движения "Талибан" установили контроль над населенным пунктом Спин-Болдак в Кандагаре на юге Афганистана и над расположенным в нем КПП на границе с Пакистаном, передают в четверг западные СМИ со ссылкой на пакистанский МИД.
"Они установили контроль над пограничным переходом Спин-Болдак", - заявил представитель внешнеполитического ведомства Пакистана Захид Хафиз Чондри.
Накануне талибы заявили, что установили контроль над этим городом. Однако МВД Афганистана сообщало, что силам безопасности страны, напротив, удалось отразить нападение боевиков и сохранить контроль над городом.
В Пакистане же накануне заявили, что закрыли свою сторону пограничного перехода в Спин-Болдаке. Представитель местных властей Ариф Какар заявил "Аль-Джазире", что "присутствие талибов можно заметить вдоль афганской границы", и никаких правительственных сил Афганистана там нет.
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