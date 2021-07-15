В Азербайджане продолжается рост случаев COVID-19, 2 человека скончались

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 199 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 337,801 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 146 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались два человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 4 990 человек.

От COVID-19 вылечились 331,02 тыс. (+74 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 1 тыс. 791 человек.

За сутки медики провели 9 093 тестов на коронавирус против 9046 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 886,055 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде