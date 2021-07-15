ОПЕК обновила прогнозы по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане на 2021-2022гг

ОПЕК прогнозирует среднесуточную добычу нефти с конденсатом в Азербайджане в 2021 году на уровне 770 тыс. баррелей в сутки, отмечается в ежемесячном отчете картеля.

Ранее ОПЕК прогнозировал среднесуточную добычу нефти с конденсатом в Азербайджане в 2021 году на уровне 790 тыс. б/с.

«В 2020 году добыча жидких углеводородов в Азербайджане составила 0,73 млн б/с. Теперь ожидается рост этого показателя по итогам 2021 года на 0,04 млн б/с - до 0,77 млн б/с, а в 2022 году – рост еще на 0,03 млн б/с - до 0,8 млн б/с», - отмечается в отчете, которым располагает «Интерфакс-Азербайджан».

По данным картеля, добыча жидких углеводородов в Азербайджане в мае 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 0,02 млн б/с - до 0,72 млн б/с.

Добыча сырой нефти в мае увеличилась на 0,01 млн б/с по сравнению с апрелем –до 0,59 млн б/с, конденсата – не изменилась и составила 0,13 млн б/с.

В то же время, во втором квартале 2021 года добыча конденсата по сравнению с первом кварталом текущего года снизилась с 0,19 млн б/с до 0,13 млн б/с.

Как сообщалось, страны ОПЕК и не-ОПЕК в апреле 2020 года утвердили сделку по коллективному снижению суточной нефтедобычи в три этапа - с 1 мая 2020 года до апреля 2022 года. В рамках договоренностей Азербайджан обязался снизить добычу нефти без учета конденсата от показателя октября 2018 года, то есть от отметки 718 тыс. б/с.

Решением, принятым на министерском заседании 1 апреля 2021 года, суточная добыча нефти в Азербайджане в мае должна быть на уровне 603 тыс. б/с, в июне - 610 тыс. б/с, в июле - 620 тыс. б/с. В январе-апреле 2021 года квота Азербайджана составляла 595 тыс. б/с.

Н.Аббасова