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Здравоохранение 15.07.2021 17:33

Взаимное признание сертификатов о вакцинации против COVID-19 прорабатывают в СНГ

Вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации против COVID-19 в странах СНГ обсудили на совещании в четверг, говорится в сообщении на сайте исполкома Содружества.

"Участники заседания отметили, что в настоящее время во всех странах Содружества проводится активная вакцинация граждан против коронавируса COVID-19, выдается сертификат национального образца и QR-код, подтверждающий проведение прививки. По мнению участников совещания, взаимное признание сертификатов о вакцинации облегчит трансграничное перемещение вакцинированных против COVID-19 граждан, позволит восстановить туристические потоки и возобновить родственные и деловые поездки", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что стороны решили продолжить детальную проработку данного вопроса.

"Кроме того, представители стран Содружества решили обсудить вопрос о создании Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в рамках Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ", - уточнили в исполкоме.

Совещание по обсуждению вопросов о взаимном признании государствами - участниками СНГ сертификатов вакцинации населения против COVID-19 состоялось 15 июля в исполнительном комитете СНГ.

Во встрече, которая проводилась по инициативе министерства здравоохранения Белоруссии, приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Евразийской экономической комиссии.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]