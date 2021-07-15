Эстония вышлет российского дипломата

МИД Эстонии в четверг вызвал посла России в Таллине Александра Петрова, чтобы вручить ему ноту об объявлении одного из дипломатов российского посольства персона нон грата.
Это ответный шаг на решение выслать эстонского консула из России - такова принятая в дипломатии международная практика и так диктует принцип взаимности, сообщил МИД Эстонии в четверг.
"Надеемся, что этот эпизод не повредит двусторонним отношениям между Эстонией и Россией. Эстония по-прежнему заинтересована в добрососедских и конструктивных отношениях. По-прежнему крайне прискорбно, что Россия выбрала в общении с ЕС и его членами недружелюбную линию", - говорится в сообщении эстонского МИД.
Ранее консул генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте был объявлен "persona non grata", сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"7 июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах посольства Эстонии в России Улла Уйбо. Российской стороной заявлен решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом, консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
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